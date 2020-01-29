Политика

21:42 29.01.2020

ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

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ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации, сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду вечером.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ оспаривала не только права российской делегации, но и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от Российской Федерации Петра Толстого.

Теги: #рф #гончаренко #делегация #пасе #украина
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