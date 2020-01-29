Политика

21:24 29.01.2020

США вслед за ЕС расширили санкции против РФ, добавив в список восемь физлиц и "Гранд Сервис Экспресс"

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США вслед за ЕС расширили санкции против РФ, добавив в список восемь физлиц и "Гранд Сервис Экспресс"

Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".

Опубликованный министерством список физлиц, на которых решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова, глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.

Акционеры ГСЭ не раскрываются.

Ганов является гендиректором ГСЭ. 

Теги: #сша #россия #санкции
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