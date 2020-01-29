Плачкова: Стабильная экономическая и политическая ситуация в Украине - вот что будет привлекать инвесторов

Привлечение инвестиций в Украину должна обеспечивать не "инвестняня", а прозрачные условия работы и верховенство права в стране, заявила народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, передает пресс-служба партии.

"Прозрачные, понятные и одинаковые для всех условия ведения бизнеса и верховенство права, а не "инвест-няни" привлекут в страну инвестиции", - заявила она.

Плачкова убеждена, что власти должны обеспечить условия для эффективной работы уже существующих государственных органов и не "мешать постоянным реформированиеи и игрой с налоговым законодательством".

"Надо, наконец, разработать механизм налоговых каникул, уменьшить регуляцию и количество контролирующих органов. В этом прежде всего нуждаются наши отечественные инвесторы. Ведь в страну, где не уважают внутренних инвесторов, нет смысла призывать прямые иностранные инвестиции", - подчеркнула она.

Как сообщалось, с идеей выделения правительством "инвестняни" для инвесторов свыше $100 млн выступил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно выдвинутой инициативе, каждый инвестор, вложивший в украинскую экономику более $100 млн, получит персонального советника, так называемую "инвестняню".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, что смысл "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения. Он уверен, что таким образом государство показывает иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права.