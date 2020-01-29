Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призывает стороны конфликта на Донбассе к соблюдению перемирия и активизации противоминной деятельности

Количество жертв среди гражданского населения в зоне конфликта на востоке Украины выросло, несмотря на снижение числа нарушений режима прекращения огня, сообщила спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Хайди Грау.

"Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остаётся ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло", - заявила Грау журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

По ее словам, помимо обстрелов, главной причиной гибели гражданских лиц являются мины. "Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности", - сказала спецпредставитель ОБСЕ.

Грау также подчеркнула необходимость обеспечения доступа СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

"Все это является ключевыми условиями предупреждения гражданских жертв и мирного решения конфликта", - отметила она.

По словам спецпредставителя, в среду заседание ТКГ и ее рабочих групп в Минске было ориентировано, в основном, на имплементацию итогов нормандского саммита в Париже.

Так, рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Грау добавила, что эта тема будет на повестке дня и следующего заседания ТКГ. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности.

Гуманитарная рабочая группа, продолжила спецпредставитель, обсудила тему лиц, пропавших без вести. "Хочу отметить, что до сих пор остаётся открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа Международному комитету красного креста ко всем удерживаемым лицам, как это было согласовано лидерами нормандской четверки", - заявила Грау.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи. Политподгруппа продолжила дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, добавила она.

Очередное заседание ТКГ состоится 12 февраля