Политика

14:16 29.01.2020

Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились – опрос

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Текущие рейтинги партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" у избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос, а у "Голоса" просел, свидетельствуют итоги исследования соцслужбы центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу интернет-издания "Obozrevatel".

Согласно результатам опроса, опубликованным в среду интернет-изданием, в случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за: партию "Слуга народа" (45,4%); 13,8% - за ОПЗЖ; 12,3% - за "Евросолидарность"; 8% - за "Батькивщину"; 5,2% - за "Сила и честь".

Также с учетом теоретической погрешности, которая не превышает 2,3%, имели бы шансы преодолеть 5%-ый проходной барьер на выборах в Раду партия "Гражданская позиция" и радикальная партия Олега Ляшко (имеют поддержку 2,9% избирателей каждая).

При этом прошедшая в парламент нынешнего созыва партия "Голос" имеет поддержку 2,5% респондентов.

Остальные партии имеют поддержку 2,2% граждан и меньше.

"Примечательно, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в заметке.

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года партия "Слуга народа" на многомандатном избирательном округе получила поддержку 43,16% избирателей, ОПЗЖ – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Евросолидарность" – 8,1% и "Голос" – 5,82%.

Теги: #партии #рейтинги #соцопрос
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