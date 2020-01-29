Политика

13:13 29.01.2020

Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть выплаченные за них деньги

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Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть выплаченные за них деньги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию с покупкой американских истребителей-бомбардировщиков F-35, потребовал от США либо завершить поставки этого вооружения, либо вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги.

"Они либо выдадут нам наши самолеты, либо деньги", - сказал Эрдоган журналистам.

Он напомнил, что сделка по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 завершена, и ее пересмотр не является предметом разговора для Анкары.

Президент добавил, что если США не изменят линию поведения в отношении F-35, то Турция будет либо искать другие источники приобретения истребителей, или произведет их сама.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Однако в январе министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мае.

Также в январе высокопоставленный представитель госдепа США сказал журналистам, что Турция, несмотря на попытки Вашингтона убедить Анкару отказаться от С-400 и других видов российских вооружений, не изменила своей позиции.

Теги: #турция #f_35 #самолеты #эрдоган
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