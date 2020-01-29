Эрдоган заявил о неприемлемости плана Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал план ближневосточного урегулирования, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, абсолютно неприемлемым.

"Инициативы Трампа по Ближнему Востоку игнорируют права палестинцев и узаконивают израильскую оккупацию", - заявил он в среду.

По его словам, которые приводит Анатолийское агентство новостей, этот план не способствует миру и урегулированию конфликтов в регионе.

В частности Эрдоган отметил, что "Иерусалим - священный город для мусульман. Передача этого города Израилю недопустима".

Накануне в МИД Турции заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех.

В министерстве назвали этот план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Сотни манифестантов собрались в среду у американских диппредставительств в городах Турции, они протестуют против плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

По сообщению региональных СМИ, в частности около 600 человек пикетируют здание консульства США в Стамбуле, полиция предпринимает повышенные меры безопасности. Около двух сотен человек протестуют у посольства США в Анкаре.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.