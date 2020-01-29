Политика

11:07 29.01.2020

"Без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в "клуб по интересам"", - Гончаренко

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"Без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в "клуб по интересам"", - Гончаренко

Сейчас идет сессия ПАСЕ, где на голосование в ближайшее время должны вынести резолюцию, которая значительно усложнит механизм введения санкций против стран-нарушителей. При этом без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в некий "клуб по интересам", заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своей статье на ресурсе Atlantic Council.

"В июне 2019 пророссийское лобби в ПАСЕ таки смогло провести решение, согласно которому Ассамблея урезала себе возможность накладывать существенные санкции на делегации, которые нарушают свои уставные обязательства или не уважают фундаментальные принципы и ценности Совета Европы, и тем самым открыла свои двери для возвращения российской делегации. ПАСЕ любит называть себя сторожевым псом демократии, прав человека и верховенства права в Европе. Но кому нужен сторожевой пес, который не способен укусить?", - пишет Гончаренко.

По словам нардепа, украинская делегация ПАСЕ сделает все возможное для того, чтобы данная резолюция, которая предлагает усложнить существующие механизмы санкций, была изменена и стала более реалистичной. По мнению Гончаренко, Совет Европы должен быть способен эффективно защищать права человека и европейские ценности по всей Европе, а также реагировать на вызовы и кризисы, которые возникают в организации.

"Все это означает учитывать интересы всех членов, а не становиться инструментом для политических программ отдельных государств", - заключает депутат.

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества, исследованиями глобальной безопасности и экономического развития. Эксперты этой организации участвовали в подготовке санкций против высокопоставленных россиян, которые были введены США в 2018 году.

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Интерфакс-Украина
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