Политика

09:32 29.01.2020

Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина"

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Трамп представил концептуальную карту с территорией "будущего государства Палестина"

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в Twitter карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана по ближневосточному урегулированию.

На карте территорию сектора Газа и Западного берега реки Иордан соединяет тоннель. С территории Западного берега два моста ведут на территорию Иордании.

На границе с Египтом предлагается также создать две палестинские территории, соединенные с Газой и между собой. На одной из территорий Трамп предлагает создать "высокотехнологическую промышленную зону", а на другой - "жилую и сельскохозяйственную" зону.

Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах.

В пределах Западного берега реки Иордан на карте палестинскими отмечены города Дженин, Тулькарм, Наблус, Калькилия, Рамалла, Иерихон, Вифлеем и Хеврон, которые и сейчас являются палестинскими.

Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану по урегулированию говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом Трампом 25 марта.

Трамп ранее во вторник заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться. Она "более чем вдвое увеличит палестинскую территорию", отметил президент США, и иллюстрирует "территориальный компромисс", на который готов пойти Израиль.

Теги: #сша #трамп #палестина #израиль
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