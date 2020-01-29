Политика

09:20 29.01.2020

США предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам

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Американский план по ближневосточному урегулированию предполагает, что палестинское государство получит возможность использовать инфраструктуру израильских портов Хайфа и Ашдод, сообщает Белый дом.

В пояснениях к плану американская администрация отмечает, что "палестинцы смогут использовать и управлять объектами на территории портов Хайфа и Ашдод".

Кроме того, палестинской стороне будет разрешено открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. Также план предусматривает "продолжение палестинских сельхозпроектов" в Иорданской долине. Сама долина, согласно плану США, должна быть де-факто под контролем Израиля.

В плане также отмечается, что палестинские беженцы не будут иметь возможность селиться в Израиле, так как им будет предоставлен выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну.

Пристальное внимание в плане уделяется экономическому развитию палестинских территорий.

План экономразвития предусматривает выделение палестинской стороне $50 млрд. Это, согласно расчётам авторов плана позволит создать миллион рабочих мест и увеличить ВВП Палестины более чем в два раза.

Теги: #сша #палестина #израиль
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