Политика

20:37 28.01.2020

В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

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В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

Украинский вопрос стоит на повестке дня заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль.

"Я ожидаю обсуждения Украины на заседании министров иностранных дел в марте", - сказал Боррелль на пресс-конференции, которая состоялась во вторник в Брюсселе в перерыве между работой Совета Ассоциации Украина-ЕС.

В ходе пресс-конференции Высокий представитель заявил, что в ЕС "были впечатлены амбициозной повесткой дня реформ этого правительства и значительным прогрессом, который уже был достигнут за 5 месяцев в офисе".

"Мы обсудили имплементацию нашего Соглашения об ассоциации. Это - самое комплексное соглашение, которое у нас было с какой-либо страной, и оно продолжает предоставлять Украине помощь и поддержку от ЕС", - подчеркнул он.

При этом Боррелль отметил, что Соглашение об ассоциации является "динамичным инструментом". "После того, как мы обновили дополнение в сфере энергетики, мы теперь будем работать над дополнениями в сфере климата и окружающей среды", - добавил он.

Кроме того, в ходе заседания стороны также обсудили "как Украина должна укреплять верховенство права, бороться с коррупцией, включая мошенничество в частных банках".

По словам высокого представителя, для ЕС "безопасная, процветающая и демократичная Украина – это большая инвестиция в будущее".

В ходе заседания ЕС вновь напомнил о своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией. "Мы должны вновь заявить о нелегальной аннексии Крыма и Севастополя Россией и нашей сильной поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Боррелль.

Теги: #ес #боррель #мид
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