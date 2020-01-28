Политика

19:59 28.01.2020

Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

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Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов использовать план США по ближневосточному урегулированию как основу для переговоров с палестинцами, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов использовать план как основу для прямых переговоров... с палестинцами", - сказал Трамп.

"Сегодня Израиль делает огромный шаг навстречу мирному урегулированию", - подчеркнул Трамп.

Теги: #сша #трамп #нетаньяху
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