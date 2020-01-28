Политика

19:55 28.01.2020

Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

1 мин читать
Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает существенное увеличение занимаемой палестинцами территорий, а также размещение их столицы в Восточном Иерусалиме.

"План предусматривает увеличений палестинских территорий более чем вдвое и создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме", - сказал он в Белом доме.

При этом ранее Трамп в ходе своего выступления заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.

Теги: #трамп #палестина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 28.01.2020
США предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам

США предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам

19:59 28.01.2020
Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

19:55 28.01.2020
Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

20:48 27.01.2020
Байден уверен, что Трамп плохо защитит США от коронавируса

Байден уверен, что Трамп плохо защитит США от коронавируса

09:55 27.01.2020
Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

04:39 27.01.2020
Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

23:20 26.01.2020
Трамп опечален сообщениями о гибели баскетболиста Коби Брайанта

Трамп опечален сообщениями о гибели баскетболиста Коби Брайанта

15:38 24.01.2020
Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

15:14 24.01.2020
Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

13:00 24.01.2020
Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО и усилил Наццентр кибербезопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины - Белый дом

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

Трамп: план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств

"Евросолидарность" возмущена нарушением закона о статусе нардепа и физическим насилием в стенах ГБР - заявление партии

Украина принадлежит Европе - Домбровскис

Более 30 тысяч человек подписали документ против внесения поправок в Конституцию РФ

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА