Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает существенное увеличение занимаемой палестинцами территорий, а также размещение их столицы в Восточном Иерусалиме.

"План предусматривает увеличений палестинских территорий более чем вдвое и создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме", - сказал он в Белом доме.

При этом ранее Трамп в ходе своего выступления заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.