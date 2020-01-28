Политика

19:55 28.01.2020

Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

1 мин читать
Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

Подготовленный США план по урегулированию палестино-израильского конфликта, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы эта сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", - сказал он в Белом доме.

"Возможно, это будет последний подобный их шанс", - добавил Трамп.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщает агентство Associated Press.

"Мирный план Трампа призывает к заморозке возведения израильских поселений на четыре года", - говорится в сообщении агентства.

По данным источника агентства, говорившего на условиях анонимности, предполагается, что в течение этих четырех лет сторонами будут вестись переговоры о всеобъемлющем соглашении.

Кроме того, план предусматривает, что израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Агентство отмечает, что политическая часть плана описана на 50 страницах, экономическая часть, которую уже раскрыли летом 2019 года, - на 30 страницах.

Теги: #сша #палестина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:02 28.01.2020
США предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам

США предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам

19:59 28.01.2020
Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

19:55 28.01.2020
Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

19:47 28.01.2020
Трамп: план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств

Трамп: план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств

16:14 28.01.2020
GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

GM переоборудует завод около Детройта для производства электромобилей, вложит $2,2 млрд

01:23 28.01.2020
Глава аппарата Пенса опроверг заявления Болтона по Украине

Глава аппарата Пенса опроверг заявления Болтона по Украине

22:23 27.01.2020
Адвокаты Трампа начинают второй день доводов против импичмента на фоне новых подробностей о помощи Украине

Адвокаты Трампа начинают второй день доводов против импичмента на фоне новых подробностей о помощи Украине

20:35 27.01.2020
Военные США подтвердили данные о крушении своего самолета в Афганистане

Военные США подтвердили данные о крушении своего самолета в Афганистане

19:15 27.01.2020
До пяти человек были на борту военного самолета США, потерпевшего крушение в Афганистане

До пяти человек были на борту военного самолета США, потерпевшего крушение в Афганистане

09:55 27.01.2020
Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нетаньяху готов использовать американский план по Ближнему Востоку для прямых переговоров с палестинцами - Трамп

Трамп обещает палестинцам столицу в Восточном Иерусалиме

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО и усилил Наццентр кибербезопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины - Белый дом

Парламент Украины должен создать фундамент для выполнения Минских соглашений

В марте министры иностранных дел ЕС обсудят украинский вопрос

Толстого все же избрали вице-спикером ПАСЕ

"Евросолидарность" возмущена нарушением закона о статусе нардепа и физическим насилием в стенах ГБР - заявление партии

Украина принадлежит Европе - Домбровскис

Более 30 тысяч человек подписали документ против внесения поправок в Конституцию РФ

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО и усилил Наццентр кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА