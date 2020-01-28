"Евросолидарность" возмущена нарушением закона о статусе нардепа и физическим насилием в стенах ГБР - заявление партии

Партия "Европейская солидарность" выражает решительный протест системным нарушением закона о статусе народного депутата сотрудниками Государственного бюро расследований, и тем, что в ГБР неизвестные лица применили силу к народным депутатам Украины.

"Во время брифинга первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича в помещении ГБР неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу против активистки, народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновол, а также народного депутата 9-го созыва Марии Ионовой", - говорится в заявлении политсилы, опубликованном во вторник.

В "Евросолидарности" считают, что в "ГБР вместе с адвокатом Януковича возвращаются времена Януковича и методы эпохи Януковича".

"Требуем от и.о. директора Государственного бюро расследований Венедиктовой, которая является хорошей знакомой господина Бабикова (первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков – ИФ), о чем он сам рассказал на брифинге, немедленных объяснений относительно неадекватных действий ее подчиненных в управляемом ею учреждении", - сказано в заявлении.

Кроме того, партия обращается к Национальной полиции и МВД с требованием немедленно возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по фактам применения силы к Черновол и Ионовой.

"Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают "пленки Трубы", находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", - добавили в "Евросолидарности".