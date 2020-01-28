Политика

18:34 28.01.2020

Украина принадлежит Европе - Домбровскис

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Украина принадлежит Европе - Домбровскис

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии, ответственный за "Экономику, которая работает для людей", Валдис Домбровскис заявляет, что Украина принадлежит Европе и играет важную роль на европейском континенте.

"Украина – важная страна, которая принадлежит Европе. У нее важная роль, которую она играет на нашем континенте. Брекзитом и нестабильность на границах ЕС делает Украину еще более важным партнером для ЕС, как страны, которая разделяет наши ценности и которая работает над своими реформами для того, чтобы стать союзником и современной европейской страной" - заявил он во вторник в Брюсселе по результатам встречи с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком.

По словам Домбровскиса, сегодняшнее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС "отметит еще один краеугольный камень в наших отношениях".

При этом он напомнил, что «прошлой ночью, без обсуждения, послы ЕС применили санкции в отношении действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

"Я вновь хочу повторить, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - обозначил исполнительный вице-президент позицию ЕС.

Домбровскис также заявил, что в ЕК "видят преданность" нынешнего правительства проведению реформ. "Это правительство достигло впечатляющего прогресса в проведении реформ. Я хочу поздравить украинское правительство в выполнении всех мер для выделения программы макрофинансовой помощи", - подчеркнул он.

Теги: #домбровскис #ес #украина
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