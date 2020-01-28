Политика

17:08 28.01.2020

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

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Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, напомнила об обязательствах РФ выплатить по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 1500 грузинским гражданам, депортированным из России в 2006 году, денежную компенсацию в размере 10 млн евро.

"Россия до сегодняшнего дня не выполнила свои обязательства. Поэтому хочу повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам активно включиться в то, чтобы заставить Россию немедленно выполнить решение суда (ЕСПЧ)", - заявила Зурабишвили, слова которой цитирует администрация грузинского президента.

В декабре 2019 года министерство юстиции Грузии сообщило о том, что комитет министров Совета Европы в очередной раз призвал Россию немедленно выплатить депортированным в 2006 году из РФ гражданам Грузии компенсацию в размере 10 млн евро.

Как тогда заявили в грузинском Минюсте, выплата компенсации является безусловным обязательством России исходя из 46-ой статьи Европейской конвенции о защите прав человека.

По данным ведомства, очередные дебаты по этому вопросу должны состояться на заседании комитета министров СЕ в марте 2020 года.

Рассмотрение данного вопроса на заседаниях комитета министров СЕ началось после того, как Грузия пожаловалась в комитет на Россию о том, что она до сих пор не выплатила указанную компенсацию.

В сентябре 2019 года комитет министров СЕ предупредил Россию о том, что из-за просрочки выплаты компенсации (крайним сроком выплаты было 30 апреля 2019 года) она должна будет также выплатить и соответствующие проценты.

Теги: #рф #депортация #грузия #пасе #выплаты #зурабишвили
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