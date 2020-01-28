Политика

16:48 28.01.2020

Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

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Совет ЕС официально опубликовал решение о расширении санкционного списка за выборы в Крыму

Совет ЕС по общим вопросам, заседавший во вторник в Брюсселе, добавил семь человек к списку лиц, подпадающих под санкции ЕС за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", следует из публикации в вестнике Евросоюза "Официальный журнал".

На этот раз санкции наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе.

В список внесены временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

Теги: #крым #ес #санкции
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