Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Национальном координационном центре кибербезопасности должность заместителя руководителя, которым будет заместитель секретаря СНБО Украины, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности, а также включил в состав центра Министра цифровой трансформации Украины.

Это предусмотрено указом главы государства о внесении изменений в указ от 7 июня 2016 года о Национальном координационном центре кибербезопасности.

Заместитель при отсутствии руководителя центра или по его поручению созывает заседания центра и председательствует на них; представляет Центр в отношениях с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе международными, а также общественными объединениями.

Пункт положения об основных задачах центра дополнен формулировкой об осуществлении координации и контроля над деятельностью субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность.

Дополнены также задачи центра, в частности по осуществлению анализа состояния киберзащиты критически важных объектов инфраструктуры.

Теперь Национальный центр кибербезопасности для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке инициировать проведение аудита информационной безопасности государственных информационных ресурсов и критически важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, изменениями в указ от 27 января 2015 года о вопросах аппарата СНБО Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.