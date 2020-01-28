Политика

12:33 28.01.2020

Порошенко в Брюсселе: Президент РФ должен нести ответственность за агрессию против Украины

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Порошенко в Брюсселе: Президент РФ должен нести ответственность за агрессию против Украины

Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и нельзя допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ, заявляет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается", - отметил Порошенко в Брюсселе.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" во вторник, политик назвал "де-факто поражением Украины в ПАСЕ" возвращение РФ в ассамблею. "И сегодня нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Потому что не может быть так, что Россия является страной агрессором - и Совет Европы предпринимает шаги, якобы ничего не случилось", - отметил он.

"И мы не можем допустить "детоксикацию" Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) - когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет рукопожатным. Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность
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