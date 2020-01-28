Албания заверяет, что достижение устойчивого перемирия на Донбассе будет номером один на повестке дня ее председательства в ОБСЕ

Старший советник по Восточной Европе в команде по председательству Албании в ОБСЕ Элиф Чалискан (Elif Caliskan) сообщила, что во время председательства Албании в ОБСЕ страна будет прилагать максимум усилий для обеспечения устойчивого перемирия на Донбассе.

"Несмотря на то, что было очень много договоренностей о перемирии, до сих пор мы фиксируем нарушения, до сих пор есть жертвы среди мирного населения. Это должно прекратиться. Конечно, с самого начала мы будем прилагать максимум усилий для обеспечения устойчивого перемирия. И это всегда будет номером один на повестке дня председательства Албании", - сказала она на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник.

Она подчеркнула, что Албания "осторожно относится" к итогам встречи в "нормандском формате" в Париже.

"Но очень хорошо, что у нас было разведение сил и средств в прошлом году. Но очень много чего надо еще сделать, чтобы развивать этот успех в направлении реализации того, о чем было договорено "нормандской четверкой", - добавила она.