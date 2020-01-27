Политика

18:07 27.01.2020

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

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Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" называет планы премьер-министра Украины Алексея Гончарука о передаче немецкой Deutsche Bahn в управление украинских железных дорог символом некомпетентности и безответственности действующего правительства.

"Случай действительно "беспрецедентный" даже для весьма богатой на странные управленческие решения Украины. Такого еще не было, чтобы целую подотрасль страны, имеющую стратегическое значение, передали в управление иностранной компании. Очевидно, именно для этого Зеленский давал Гончаруку "еще один шанс", - говорится в комментарии Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.

По его словам, "Укрзализныця" за последние 6 лет "видела все". "Но чтобы так просто передать в управление все железные дороги страны – такого действительно еще не было. Это решение – символ некомпетентности, беспомощности и безответственности нынешнего Кабмина, его неумения и нежелания управлять экономикой страны", - отметил политик.

Медведчук отмечает наличие в Украине управленческого кризиса, "когда следующее поколение управленцев заметно хуже предыдущего". "Управленческая катастрофа уже произошла в Украине. Следующая за ней – практически неизбежная катастрофа страны. Каждый день пребывания нынешнего правительства у власти ведет Украину к катастрофе. Страну нужно спасать, и спасать срочно – уже сегодня. Завтра будет поздно", - заявил политик.

Он напомнил, что Гончарук 24 января сообщал, что речь о продаже или концессии "Укрзализныци" не идет, но больше информации правительство даст только 5 февраля, то есть при подписании Соглашения о стратегическом партнерстве. "То есть тогда, когда протестовать будет уже поздно", - отметил председатель политсовета партии.

"После такого "мудрого" управленческого решения нас явно ждет еще немало масштабных новшеств от Гончарука. Вопрос только в том, как украинская экономика их переживет", - резюмировал Медведчук.

Теги: #медведчук #укрзализныця #кабмин
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