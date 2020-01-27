Политика

17:40 27.01.2020

"Батькивщина" предлагает ограничить максимальную зарплату руководителей бюджетных предприятий 10 минимальными зарплатами

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"Батькивщина" предлагает ограничить максимальную зарплату руководителей бюджетных предприятий 10 минимальными зарплатами

Максимальный размер заработной платы руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих, работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из госбюджета, не может превышать 10 минимальных заработных плат, предлагается в законопроекте №2798, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, группа депутатов фракции "Батькивщина" 23 января зарегистрировала законопроект №2798 о внесении изменений в закон "Об оплате труда" относительно ограничения максимального размера зарплаты руководителей и работников предприятий госсектора экономики, госслужащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета. Инициаторами выступили Юлия Тимошенко, Михаил Цимбалюк, Владимир Кабаченко, Валентин Наливайченко и Сергей Соболев.

Теги: #законопроект #батькивщина #зарплата
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