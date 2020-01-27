Политика

15:31 27.01.2020

Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, боровшихся с большевиками в 1920 году

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Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, боровшихся с большевиками в 1920 году

Президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы Украина и Польша совместно почтили память солдат, которые боролись с большевиками в 1920 году.

"Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков", - сказал он на совместном брифинге президентов в понедельник в Освенциме.

Дуда отметил, что тогда против агрессии большевиков боролись как поляки, которых символически иногда называют "солдатами Пилсудского", но еще "был Петлюра, были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне, за то же дело, за которое боролись наши (польские – ИФ) солдаты".

"Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память", - подчеркнул он.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина и Польша в своих отношениях сейчас акцентируют внимание на том, что их объединяет. "Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе", - указал он.

Зеленский сообщил, в 2020 году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий. "Верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину", - добавил он.

Теги: #дуда #зеленский #польша
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