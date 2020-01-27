Политика

15:21 27.01.2020

Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг проблемных вопросов прошлого

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Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг проблемных вопросов прошлого

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус напряженности вокруг тяжелых страниц совместного прошлого.

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг трагического совместного прошлого", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме.

Зеленский напомнил, что Украина сняла мораторий на поисково-эксгумационные работы в польских захоронениях на своей территории, после чего эксперты из Польши провели первые раскопки во Львовской области.

"Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастыр и возьмёт ее под защиту", - отметил он.

В свою очередь Дуда поблагодарил Зеленского, что теперь многие исторические вопросы между странами, которые раньше были проблемными, теперь последовательно и спокойно решаются. В частности, отметил разрешение с украинской стороны на проведение эксгумационных работ в польских захоронениях.

Теги: #зеленский #польша
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Интерфакс-Украина
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