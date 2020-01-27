Политика

12:18 27.01.2020

Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

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Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба президента, 25 января он внес соответствующие изменения в указ о членах набсовета "Укроборонпрома" от октября 2019 года.

11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета "Укроборонпрома" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома", лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Теги: #укроборонпром #зеленский #витренко #кадры
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Интерфакс-Украина
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