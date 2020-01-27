Политика

10:23 27.01.2020

Песков: между президентами России и Украины установлен эффективный контакт

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Песков: между президентами России и Украины установлен эффективный контакт

В Кремле расценили как "эффективный" контакт, установившийся между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", слова которого приводит сайт www.vesti.ru.

Представитель Кремля подчеркнул, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным". "Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил Песков.

Он также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского ("на полях" мемориальных мероприятий в Иерусалиме в минувший четверг - ИФ) "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Теги: #рф #зеленский #песков #путин
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