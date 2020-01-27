Денисова призвала мировое сообщество приложить усилия для недопущения повторения трагедий, подобных Холокосту
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала мировое сообщество приложить усилия, чтобы не допустить подобных Холокосту трагедий в дальнейшем.
"Холокост - это страшная страница истории человечества, которую нельзя просто перевернуть, не изучив ее уроков. Я призываю мир объединиться и приложить все усилия ради того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись. Вечная память жертвам холокоста", - написала Денисова в Телеграм-канале.
"Нацистский режим в течение 12 лет систематически уничтожал еврейский народ. Вследствие целенаправленной политики Гитлера и его сторонников были убиты около 6 млн человек", - добавила украинский омбудсмен.
Также она отметила, что украинцы продолжают переживать видоизмененные проявления притеснений по национальной и этнической принадлежности на оккупированном Донбассе и во временно аннексированном Крыму.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января.