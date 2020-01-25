Политика

16:53 25.01.2020

Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины

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Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в вопросе достижения Украины перспектив членства в ЕС не считает Венгрию страной, которая блокирует этот процесс.

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулебв в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном на сайте издания в субботу.

Он также добавил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы выступала против того, чтобы Украина "максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства".

Теги: #ес #кулеба #венгрия
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