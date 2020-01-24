Политика

21:35 24.01.2020

Зеленский: Минские соглашения пока единственное, на основании чего можно вести диалог по ситуации на Донбассе, но думаем и о других вариантах

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Зеленский: Минские соглашения пока единственное, на основании чего можно вести диалог по ситуации на Донбассе, но думаем и о других вариантах

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Минские соглашения является на сегодняшний день единственным документов, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации на Донбассе.

"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент в интервью израильскому "9 каналу".

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.

Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.

Теги: #зеленский #минские_соглашения #донбасс
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