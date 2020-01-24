Политика

18:13 24.01.2020

Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

1 мин читать
Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что жертвами войны на Донбассе становятся мирные жители, как это было пять лет назад в Мариуполе, и такое не должно повториться.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", - отметил он по случаю пятой годовщины трагических событий в Мариуполе, сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Погибло около 30 человек, в том числе двое детей, еще около ста человек получили ранения.

Теги: #мариуполь #жертвы #обстрел #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 24.01.2020
В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

16:08 24.01.2020
В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

15:38 24.01.2020
Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

Зеленский на встрече со спикером Кнессета подчеркнул важность ратификации Израилем соглашения о ЗСТ с Украиной

15:14 24.01.2020
Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

13:00 24.01.2020
Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

12:21 24.01.2020
Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

12:20 24.01.2020
Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

Зеленский обсудил с Нетаньяху проблему отказов украинцам во въезде в Израиль

11:52 24.01.2020
Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

11:00 24.01.2020
Зеленский обсудил с президентом Израиля перспективы двусторонних отношений

Зеленский обсудил с президентом Израиля перспективы двусторонних отношений

10:58 24.01.2020
Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

Зеленский рассказал Нетаньяху о спасавших евреев украинцах во время Второй мировой

ПОСЛЕДНЕЕ

Работа над законопроектом "О всеукраинском референдуме" продолжается - Стефанчук

В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

ГБР работает в интересах РФ своей позицией в делах по Керченскому проливу и Минским соглашениям, считает Порошенко

Нардеп Гончаренко подал в ВР законопроект о запрете использования смартфонов в школе во время уроков

Порошенко считает, что ГБР препятствует его международной деятельности

Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен законопроектом Минкульта о дезинформации

Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

Публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, нарушают Конституцию Украины – САУ

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА