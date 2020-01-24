Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что жертвами войны на Донбассе становятся мирные жители, как это было пять лет назад в Мариуполе, и такое не должно повториться.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", - отметил он по случаю пятой годовщины трагических событий в Мариуполе, сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

24 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Погибло около 30 человек, в том числе двое детей, еще около ста человек получили ранения.