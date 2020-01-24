Украина хочет видеть большие инвестиции – Зеленский на встрече с деловыми кругами Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов Израиля и призвал их инвестировать в Украину.

"Сегодня перед вами Украина – молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства представителям израильского бизнеса, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу, например, законы о деоффшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - указал он.

Президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал он и показал на примере своего телефона, как будет работать эта система.

В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IT, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.