Политика

13:57 24.01.2020

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен законопроектом Минкульта о дезинформации

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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен законопроектом Минкульта о дезинформации

 Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений законопроекта Министерства культуры, молодежи и спорта Украины о противодействии дезинформации, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране… Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации", - цитирует пресс-служба организации Дезира.

Он отметил, что право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины, и в обязательствах страны перед ОБСЕ, а также в ее международных обязательствах, должно полностью соблюдаться.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медийной грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенным условием для обеспечения доступа к достоверной информации", - добавил представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

Дезир также отметил, что ряд неправительственных организаций о свободе СМИ, ассоциации журналистов, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов раскритиковали документ из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ.

Он выразил готовность участвовать в обсуждении законопроекта с властью Украины и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ.

Как сообщалось, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало проект закона о противодействии дезинформации. В нем говориться в частности: "Журналисты, которые не являются членами Ассоциации, журналисты, членство в Ассоциации которых приостановлено или прекращено, и иностранные журналисты не ограничены в правах собирать, получать и распространять информацию, однако не пользуются гарантиями, установленными настоящим Законом для профессиональных журналистов".

Теги: #сми #дезинфекция #минкультуры #законопроект #обсе
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