Политика

12:44 24.01.2020

Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

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Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Шклов. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он " четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто". "Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - отметил Лукашенко.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - сказал президент.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь
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