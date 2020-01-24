Политика

12:30 24.01.2020

Публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, нарушают Конституцию Украины – САУ

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Публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, нарушают Конституцию Украины – САУ

Заявления, оценивающие с политической точки зрения деятельность адвокатов, нарушают Конституцию и действующее законодательство Украины, заявил Совет адвокатов Украины (САУ), и выразил обеспокоенность заявлениями пятого президента Украины Петра Порошенко и ряда народных депутатов касательно назначения заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) адвоката Александра Бабикова.

"Любые публичные заявления и призывы, которые содержат политические оценки деятельности адвокатов, навешивание политических или идеологических ярлыков в связи с делами, политическими убеждениями и должностями их клиентов, следует расценивать как грубое нарушение Конституции Украины, закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", международных стандартов в области прав человека. Такие заявления дискредитируют Украину как демократическое правовое государство, где каждый имеет право на защиту, а адвокатуре гарантирована независимость от любого давления и вмешательства", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой Национальной ассоциации адвокатов.

В САУ напомнили, что закон об адвокатуре напрямую запрещает отождествление адвоката с клиентом.

"Эта норма отражает международные рекомендации по обеспечению прав адвокатов, согласно которым органы государственной власти не вправе каким-либо образом вмешиваться в деятельность адвоката, должны признавать право адвоката отстаивать интересы клиента в любом суде и соблюдать запреты ассоциировать адвокатов с преступлениями, политическими убеждениями или другими делами их клиентов. В частности, запрет на отождествление адвокатов с клиентами установлен ​Основными принципами о роли юристов ООН и является международным стандартом гарантий адвокатской деятельности", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, согласно информации на сайте ГБР, заместителями директора Бюро стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, Соколов до назначения был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.

24 января под зданием ГБР проходит акция протеста с требованием уволить Бабикова с должности.

Теги: #гбр #адвокат #политика #сау
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