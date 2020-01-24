Политика

12:21 24.01.2020

Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

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Песков: встреча Путина с Зеленским до апрельской встречи в "нормандском формате" пока не планируется

Планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в "нормандском формате" пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - сказал Песков.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
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