Политика

12:03 24.01.2020

"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

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"Голос" требует уволить адвоката Януковича Бабикова с ГБР

 Партия "Голос" обратилась к руководителям Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием уволить адвоката Януковича с должности первого заместителя директора ГБР по причине конфликта интересов.

Депутатское обращение направил депутат фракции "Голос", первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, сообщает пресс-служба политсилы.

"Этот конфликт интересов не может быть урегулирован иначе как увольнением с этой должности Александра Бабикова - адвоката Януковича, который представлял его интересы непосредственно по уголовным делам о преступлениях и убийствах людей в связи с массовыми протестами во время Революции Достоинства 2013-2014 годов", - указывается в заявлении "Голоса".

Осадчук напомнил, что по закону именно первый заместитель выполняет обязанности директора ГБР в случае его отсутствия.

Партия "Голос" напоминает, что закон Украины "О предотвращении коррупции"предусматривает возможность урегулирования системного конфликта интересов увольнением с должности, и требует от ГБР применить именно эту норму закона.

Теги: #гбр #кадры #голос
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