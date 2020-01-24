Депутаты от "Евросолидарности" пришли в ГБР с требованием не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в Государственное бюро расследований (ГБР) в пятницу, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента, сообщается на официальном сайте политсилы.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой (и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова - ИФ), используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал народный депутат Ростислав Павленко журналистам возле офиса ГБР.

По его словам, депутаты хотят обсудить вопрос проведения конкурса на замещение директора ГБР. "Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - сказал Павленко.

Также под зданием ГБР проходит акция протеста против назначения Бабикова, в которой принимают участие около двухсот человек.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", акцию организовали представители общественной организации "Семьи Героев Небесной Сотни". По их словам, назначение на пост первого заместителя директора ГБР а Бабикова, который был адвокатом экс-президента Януковича, является плевком в лицо всем погибшим во время Революции Достоинства и членам их семей.

Участники акции с собой принесли плакаты, национальные флаги Украины и крымскотатарского народа, а также партийные флаги "Европейской солидарности".

Как сообщалось, в ГБР прибыл на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по делу о минских соглашениях пятый президент Украины, народный депутат, лидер партии "Европейская солидарость" Петр Порошенко.