Зеленский обсудил с президентом Израиля перспективы двусторонних отношений

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином во время церемонии чествования памяти жертв Холокоста в Иерусалиме и обсудил двусторонние отношения стран.

Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Израилем в чествовании памяти жертв Холокоста, передает пресс-служба президента.

Зеленский также отметил, что доволен текущим диалогом между Украиной и Израилем.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.

Президент заявил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд ", - подчеркнул Зеленский.