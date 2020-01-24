Политика

10:58 24.01.2020

Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

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Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с трагедией сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета и отметил, что демократические страны не дали скрыть настоящую причину этой катастрофы.

"Хочу также выразить искренние соболезнования украинскому народу и вам лично за трагедию сбитого украинского самолета в Иране. То, что взяли на себя ответственность "силы Иранской революции", было понятно для нас с самого начала, кто был виноват в этой катастрофе. Они пытались это скрыть, но, в конце концов, демократический мир заставил их признать эту большую трагедию", - сказал он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #трагедия #мау #нетаньяху #зеленский
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