Политика

10:38 24.01.2020

Нетаньяху указал, что Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста

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Нетаньяху указал, что Израиль всегда будет благодарен украинцам за поддержку во время Холокоста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время трагедии Холокоста.

"Вчера мы отмечали знаковое событие в истории наших народов, наших солдат и тех союзников, которые отдали свои жизни и стали жертвами той страшной трагедии. Мы чтили память тех, кто погиб в Аушвице, в концентрационном лагере. Многие из них были из Советского Союза. Мы безгранично и вечно будем благодарны вам за ту поддержку, которую вы оказывали еврейскому народу в противостоянии этим ужасным преступлениям и трагедиям", - сказал он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Иерусалиме.

Теги: #холокост #зеленский #нетаньяху
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