В Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС, теперь документ должен ратифицировать Европарламент

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал в Twitter Шарль Мишель.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе", - добавил он.

Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.