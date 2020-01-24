Политика

04:36 24.01.2020

Трамп заявил, что ждет на следующей неделе в Белом доме Нетаньяху и Ганца

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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что с нетерпением ожидает визит на следующей неделе в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца.

"США с предвкушением ждут на следующей неделе премьер-министра Нетаньяху и председателя "Кахоль-Лавана" Бенни Ганца в Белом доме", - написал в Twitter Трамп.

"Сообщения о деталях и сроках нашего заветного плана мирного урегулирования (израильско-палестинского конфликта - ИФ) являются полными домыслами", - добавил президент.

В четверг в Белом доме сообщили, что Трамп и Нетаньяху проведут переговоры в Вашингтоне 28 января.

В заявлении Белого дома также говорилось, что лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц тоже принял приглашение Трампа прибыть в Вашингтон.

Теги: #ожидание #сша #трамп #нетаньяху
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