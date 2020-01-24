Демократы в сенате США оглашают аргументы за отстранение Трампа от власти

В сенате - верхней палате Конгресса США - в четверг продолжилось оглашение аргументов демократов в пользу отстранения президента США Дональда Трампа от должности.

Оглашение аргументов начал председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер.

Надлер заявил, что обвинения против Трампа "входят в число самых серьезных обвинений, когда-либо выдвинутых против президента" страны.

В свою очередь, по словам председателя комитета по разведке палаты представителей демократа Адама Шиффа, сенатские слушания в четверг сосредоточены на первом пункте обвинения против Трампа - злоупотреблении властью. В ходе слушаний демократы должны предоставить доказательства того, что действия президента США указывают на необходимость его отстранения от должности.

Отмечается, что демократы продолжат выдвигать обвинения по первому пункту обвинений в рамках импичмента в пятницу 24 января.

"Завтра мы продолжим наши представления (обвинений - ИФ) по первому пункту, и мы начнем и дополним то же самое касательно второго пункта - препятствование работе Конгресса со стороны президента, что противоречит конституции", - заявил Шифф.

До начала слушаний председатель Верховного суда США Джон Робертс оповестил демократов о том, что у них осталось 16 часов и 42 минуты для их выступлений в рамках слушаний.

Ранее лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер похвалил выступление "менеджеров импичмента" в среду и обвинил адвокатов Трампа в "разработке конспирологической теории".

Согласно резолюции, регламентирующей проведение судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента Трампу, в распоряжении команды Трампа и противостоящих ею демократических "менеджеров по импичменту" есть три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон имеет возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

Затем сенаторы смогут задать свои вопросы по делу, этот этап займет 16 часов. Вопросы должны быть поданы в письменном виде. После этого сенаторы смогут приступить к дебатам, по итогам которых они должны определить, есть ли все-таки необходимость приглашать каких-либо свидетелей.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, то, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.