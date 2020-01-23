Политика

17:42 23.01.2020

Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

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Королева Елизавета II одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС, инициатива обрела юридическую силу

Королева Великобритании Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit, что окончательно придало ему статус британского закона, передает телеканал Sky News.

Соответствующую информацию сообщил британским депутатам заместитель спикера Палаты общин Найджел Эванс.

Таким образом, заключает Sky News, Лондон избавился от одного из главных препятствий, затруднявших выход Великобритании из ЕС в намеченный на 31 января срок.

Однако, напоминает телеканал, властям ЕС требуется предпринять еще ряд шагов, чтобы придать соглашению между Брюсселем и Лондоном по Brexit статус международного закона.

Накануне сообщалось, что теперь эта сделка должна пройти ратификацию в Европейском парламенте: как ожидается, ее рассмотрение может состояться 29 января. Британские законодатели в обеих палатах парламента завершили работу над законопроектом.

Затем Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit, который продлится до конца 2020 года.

12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января 2020 года.

Теги: #великобритания #ес #елизавета_ii #brexit
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