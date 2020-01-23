"Батькивщина" внесла законопроект, ограничивающий максимальную зарплату руководителям госпредприятий и госслужащим

Группа депутатов из фракции "Батькивщина" во главе с лидером Юлией Тимошенко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об ограничении максимального размера зарплаты руководителей государственных предприятий и государственных служащих.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №2798 о внесении изменений в закон "Об оплате труда" относительно ограничения максимального размера заработной платы руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, зарегистрирован в четверг.

Текст законопроекта пока на сайте Рады отсутствует.