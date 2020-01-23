Политическая партия "ОПЗЖ" еще не определилась с кандидатом в мэры Одессы - Рабинович

Киев. 23 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Информация о выдвижении народного депутата Николая Скорика партией "Оппозиционная платформа – за жизнь" кандидатом в мэры Одессы не соответствует действительности, заявляет сопредседатель партии, народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Могу сказать однозначно: политический совет Оппозиционной платформы – за жизнь" пока не принимал решения о выдвижении кого-либо на выборах мэра Одессы", - сказал депутат сайту "Журналист".

Он напомнил, что курирует и возглавляет работу одесской парторганизациями.

"У меня есть мнение по поводу кандидатуры на пост мэра. Высоко ценю работу Николая Скорика, он достойный партиец ... Но мы не будем торопиться, возможно, будут и другие фамилии. Мы обязательно назовем кандидатуру на выборы мэра, когда это решение примет наш руководящий коллективный орган - ОПЗЖ", - пояснил нардеп.

Сопредседатель политсилы заверил, что к выбору кандидата на пост мэра партия подойдет со всей ответственностью.