Послы G7 в Украине отметили эффективные усилия Зеленского в преодолении последствий катастрофы самолета "МАУ"

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине отдали должное работе президента Украины Владимира Зеленского над преодолением последствий катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом по необходимым шагам для дальнейшего прогресса в амбициозной программе реформ в Украине. Послы стран G7 также отдали должное работе президента Зеленского за его эффективные усилия и сотрудничество в преодолении последствий трагической авиакатастрофы самолета PS 752", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.