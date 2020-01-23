Политика

12:18 23.01.2020

Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

1 мин читать
Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал глава государства в комментарии СМИ в четверг в Иерусалиме, сообщает пресс-служба президента.

Теги: #крым #рф #зеленский #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:49 23.01.2020
Зеленский попросил организаторов форума Холокоста передать места своей делегации выходцам из Украины, которые пережили эту трагедию – Ермак

Зеленский попросил организаторов форума Холокоста передать места своей делегации выходцам из Украины, которые пережили эту трагедию – Ермак

09:34 23.01.2020
Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

09:16 23.01.2020
ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине - встреча Зеленского с Чакрабарти

ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине - встреча Зеленского с Чакрабарти

09:10 23.01.2020
Зеленский: возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается

Зеленский: возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается

08:30 23.01.2020
Зеленский начал рабочий визит в Израиль

Зеленский начал рабочий визит в Израиль

22:54 22.01.2020
Зеленский посетил Украинский дом в Давосе

Зеленский посетил Украинский дом в Давосе

18:49 22.01.2020
Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

18:41 22.01.2020
Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

18:34 22.01.2020
Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

18:23 22.01.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы – Зеленский

Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Криклий готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

Правительство никуда не уходит, у нас чудесные отношения с президентом и внутри команды – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко – адвокат

Криклий готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

Кабмин намерен за 1-2 года создать Единый реестр украинцев – министр Кабмина

Вероятность досрочного прекращения каденции Рады – 40% - Арахамия

Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медосмотра ветеранов с 1 апреля 2020 года

Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

Премьер Украины обещает персональных менеджеров всем крупным инвесторам – внутренним и зарубежным

Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий – Минкульт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА