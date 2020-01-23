Зеленский: работаем над освобождением удерживаемых лиц как с оккупированных территорий, так и всех, кто находится в России, включая крымских татар

Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал глава государства в комментарии СМИ в четверг в Иерусалиме, сообщает пресс-служба президента.