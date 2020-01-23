Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда ожидает принятия нового закона "О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов" в первом квартале 2020 года.

"Законопроект будет подан, я думаю, в течение двух недель… Я надеюсь, что мы его примем в течение первого квартала, хотя прогнозировать, как он будет проходить в комитете невозможно", - сказала Коляда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, при подготовке данного законопроекта были объединенные группы авторов, среди которых и ветераны, и общественный совет, и совет семей погибших и народных депутатов из разных фракций парламента, которые бы могли адвокатировать этот законопроект в Раде.

"Интересно, что каждый блок закона был согласован с нашими бенефициарами. То есть, блок в части семей погибших мы прорабатывали с семьями погибших, в части Революции Достоинства - с советом семей Героев Небесной сотни. Поэтому, могу сказать, что мы публично с общественностью его обсудили и вступаем вместе с ними в процесс его принятия", - констатировала Коляда.



Полный текст интервью с Колядой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".